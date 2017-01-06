Пятеро бездомных обратились с обморожениями в лечебные учреждения в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 6 января. УНН. С начала отопительного сезона, пятеро граждан без определенного места жительства обратились с обморожениями в лечебные учреждения в Кропивницком. Об этом корреспонденту УНН сообщил директор Кировоградского городского центра учета и временного пребывания бездомных Александр Железняк.
"С 1 декабря 2016 года по сегодняшний день, специалистами центра было проведено 15 рейдов в результате которых выявлено 105 человек указанной категории. С обморожением обратились в лечебные учреждения за весь отопительный сезон 5 человек, в пункты обогрева обратились 17 человек, социальный патруль направил в больницы 7 человек, 5 человек получили помощь продуктами и 12 человек - помощь одеждой ", - сообщил А.Железняк.
Отметим, в настоящее время в Кировоградской области развернуто 43 стационарных и 1 мобильный пункт обогрева .