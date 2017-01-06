П’ятеро безхатьків звернулися з обмороженнями до лікувальних закладів у Кропивницькому

“З 1 грудня 2016 року по сьогоднішній день, фахівцями центру було проведено 15 рейдів в результаті яких виявлено 105 чоловік зазначеної категорії. З обмороженням звернулися до лікувальних закладів за весь опалювальний сезон 5 осіб, в пункти обігріву звернулися 17 осіб, соціальний патруль направ до лікарень 7 осіб, 5 осіб отримали допомогу харчовими продуктами та 12 чоловік — допомогу одягом”, — повідомив О.Желєзняк.

Зазначимо, наразі на Кіровоградщині розгорнуто 43 стаціонарні та 1 мобільний пункт обігріву.