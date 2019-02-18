Пять лет назад в центре Киева убили журналиста Веремея

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 49369 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 65195 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 126406 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 127551 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128197 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124343 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 158337 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117776 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141382 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145254 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Пять лет назад в центре Киева убили журналиста Веремея

Пять лет назад в центре Киева убили журналиста Веремея

Киев  •  УНН

 • 11854 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. В ночь на 19 февраля 2014 года на улице Большой Житомирской в Киеве было убито украинского журналиста Вячеслава Веремея, передает УНН.

Группа лиц жестоко избила журналиста, нанесла ему огнестрельное ранение в спину, в результате чего он скончался в больнице.

Отметим, в апреле руководителя группы "титушок", подозреваемого в убийстве журналиста Веремея арестовали.

Дело об убийстве журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремея раскрыто в ноябре 2014 года.

Как сообщал УНН, Юрия Крысина, осужденного за убийство зимой 2014 журналиста Вячеслава Веремея, этапировали в колонию в Донецкой области.

Апелляционный суд Киева ранее отменил условный срок лишения свободы Юрию Крысину и назначил 5 лет лишения свободы за участие в убийстве зимой 2014 журналиста Вячеслава Веремея.

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