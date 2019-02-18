Пять лет назад в центре Киева убили журналиста Веремея

Группа лиц жестоко избила журналиста, нанесла ему огнестрельное ранение в спину, в результате чего он скончался в больнице.



Отметим, в апреле руководителя группы "титушок", подозреваемого в убийстве журналиста Веремея арестовали.



Дело об убийстве журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремея раскрыто в ноябре 2014 года.



Как сообщал УНН, Юрия Крысина, осужденного за убийство зимой 2014 журналиста Вячеслава Веремея, этапировали в колонию в Донецкой области.



Апелляционный суд Киева ранее отменил условный срок лишения свободы Юрию Крысину и назначил 5 лет лишения свободы за участие в убийстве зимой 2014 журналиста Вячеслава Веремея.