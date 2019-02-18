Пять лет назад в центре Киева убили журналиста Веремея
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В ночь на 19 февраля 2014 года на улице Большой Житомирской в Киеве было убито украинского журналиста Вячеслава Веремея, передает УНН.
Группа лиц жестоко избила журналиста, нанесла ему огнестрельное ранение в спину, в результате чего он скончался в больнице.
Отметим, в апреле руководителя группы "титушок", подозреваемого в убийстве журналиста Веремея арестовали.
Дело об убийстве журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремея раскрыто в ноябре 2014 года.
Как сообщал УНН, Юрия Крысина, осужденного за убийство зимой 2014 журналиста Вячеслава Веремея, этапировали в колонию в Донецкой области.
Апелляционный суд Киева ранее отменил условный срок лишения свободы Юрию Крысину и назначил 5 лет лишения свободы за участие в убийстве зимой 2014 журналиста Вячеслава Веремея.