П'ять років тому в центрі Києва вбили журналіста Веремія

Група осіб жорстоко побила журналіста, завдала йому вогнепальне поранення в спину, внаслідок чого він помер у лікарні.



Зазначимо, у квітні керівника групи "тітушок", підозрюваного у вбивстві журналіста Веремія заарештували.



Справу про вбивство журналіста газети “Вєсті” В’ячеслава Веремія розкрито у листопаді 2014 року.



Як повідомляв УНН, Юрія Крисіна, засудженого за вбивство узимку 2014 року журналіста В’ячеслава Веремія, етапували до колонії в Донецькій області.



Апеляційний суд Києва раніше скасував умовний термін позбавлення волі Юрію Крисіну і призначив 5 років позбавлення волі за участь у вбивстві узимку 2014 року журналіста В’ячеслава Веремія.