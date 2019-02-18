П'ять років тому в центрі Києва вбили журналіста Веремія
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. В ніч на 19 лютого 2014 року на вулиці Великій Житомирській у Києві було вбито українського журналіста В’ячеслава Веремія, передає УНН.
Група осіб жорстоко побила журналіста, завдала йому вогнепальне поранення в спину, внаслідок чого він помер у лікарні.
Зазначимо, у квітні керівника групи "тітушок", підозрюваного у вбивстві журналіста Веремія заарештували.
Справу про вбивство журналіста газети “Вєсті” В’ячеслава Веремія розкрито у листопаді 2014 року.
Як повідомляв УНН, Юрія Крисіна, засудженого за вбивство узимку 2014 року журналіста В’ячеслава Веремія, етапували до колонії в Донецькій області.
Апеляційний суд Києва раніше скасував умовний термін позбавлення волі Юрію Крисіну і призначив 5 років позбавлення волі за участь у вбивстві узимку 2014 року журналіста В’ячеслава Веремія.