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П'ять років тому в центрі Києва вбили журналіста Веремія

П'ять років тому в центрі Києва вбили журналіста Веремія

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. В ніч на 19 лютого 2014 року на вулиці Великій Житомирській у Києві було вбито українського журналіста В’ячеслава Веремія, передає УНН.

Група осіб жорстоко побила журналіста, завдала йому вогнепальне поранення в спину, внаслідок чого він помер у лікарні.

Зазначимо, у квітні керівника групи "тітушок", підозрюваного у вбивстві журналіста Веремія заарештували.

Справу про вбивство журналіста газети “Вєсті” В’ячеслава Веремія розкрито у листопаді 2014 року. 

Як повідомляв УНН, Юрія Крисіна, засудженого за вбивство узимку 2014 року журналіста В’ячеслава Веремія, етапували до колонії в Донецькій області.

Апеляційний суд Києва раніше скасував умовний термін позбавлення волі Юрію Крисіну і призначив 5 років позбавлення волі за участь у вбивстві узимку 2014 року журналіста В’ячеслава Веремія.

Українські Національні Новини

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