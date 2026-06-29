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Пять человек погибли в результате стрельбы на севере Германии

Киев • УНН

 • 630 просмотра

В городе Штаде на севере Германии произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек. Подозреваемый мужчина задержан, мотив нападения пока неизвестен.

Пять человек погибли в результате стрельбы на севере Германии
фото иллюстративное

Пять человек погибли в результате стрельбы на севере Германии, сообщает полиция, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Пять человек погибли в результате стрельбы в северогерманском городе Штаде, а мужчина-подозреваемый задержан, сообщила полиция в понедельник.

Мотив пока неясен, добавили немецкие правоохранители.

Как указывает DW, полиция Штаде в своем заявлении, опубликованном в WhatsApp, сообщила, что на Данкерсштрассе проводится "масштабная операция", призывая граждан держаться подальше от этого района и следовать указаниям экстренных служб на месте происшествия.

Как указывает Euronews, сразу следователи не предоставили никакой информации о предыстории нападения. На месте происшествия сейчас работает большое количество экстренных служб.

В городе Штаде проживает около 50 000 человек, и он расположен к западу от Гамбурга.

Юлия Шрамко

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