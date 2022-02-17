Пьяный водитель сбил девочку на пешеходном переходе в Одессе

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Одесская полиция задержала водителя, который вечером 16 февраля сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе на проспекте Небесной Сотни, повредив три припаркованных автомобиля. Медосмотр показал, что 62-летний водитель Chevrolet Aveo находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу регионального управления полиции.