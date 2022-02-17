Пьяный водитель сбил девочку на пешеходном переходе в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Одесская полиция задержала водителя, который вечером 16 февраля сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе на проспекте Небесной Сотни, повредив три припаркованных автомобиля. Медосмотр показал, что 62-летний водитель Chevrolet Aveo находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу регионального управления полиции.
Детали
Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Сведения внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) УКУ. Продолжается следствие.
Сбитая девочка находится в больнице, ее состояние стабильно.