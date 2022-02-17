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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 54843 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

П'яний водій збив дівчинку на пішохідному переході в Одесі

П'яний водій збив дівчинку на пішохідному переході в Одесі

Київ • УНН

 • 11088 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Одеська поліція затримала водія, який увечері 16 лютого збив 12-річну дівчинку на пішохідному переході на проспекті Небесної Сотні, пошкодивши три припарковані автомобілі. Медогляд засвідчив, що 62-річний водій Chevrolet Aveo перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння, передає УНН із посиланням на пресслужбу регіонального управління поліції.

Деталі

Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Відомості внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами у стані сп'яніння) ККУ. Триває слідство.

Дівчинка, яку збили, перебуває у лікарні, її стан стабільний.

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