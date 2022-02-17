П'яний водій збив дівчинку на пішохідному переході в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Одеська поліція затримала водія, який увечері 16 лютого збив 12-річну дівчинку на пішохідному переході на проспекті Небесної Сотні, пошкодивши три припарковані автомобілі. Медогляд засвідчив, що 62-річний водій Chevrolet Aveo перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння, передає УНН із посиланням на пресслужбу регіонального управління поліції.
Деталі
Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Відомості внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами у стані сп'яніння) ККУ. Триває слідство.
Дівчинка, яку збили, перебуває у лікарні, її стан стабільний.