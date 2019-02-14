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Пьяный мужчина пытался взорвать многоэтажку

Пьяный мужчина пытался взорвать многоэтажку

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Вчера, 13 февраля, в Николаевской области, пьяный мужчина закрылся в своей квартире, открыл газ на плите и газовой колонке и пытался взорвать девятиэтажный жилой дом. Об этом сообщает отдел коммуникации Николаевской полиции, передает УНН.

"На спецлинию 102 позвонил нетрезвый мужчина, который сообщил, что, запершись в своей квартире, он открыл газовый вентиль на газовой колонке и плите, чтобы подорвать девятиэтажный дом по улице Новобугской в Ингульскому районе", - говорится в сообщении.

На место вызова сразу прибыли спецслужбы. Правоохранители экстренно провели эвакуацию жителей дома.

Через некоторое время злоумышленник открыл дверь и впустил в квартиру работника газовой службы. В это время работники полиции задержали злоумышленника. Им оказался 40-летний мужчина с явными признаками опьянения. Его доставили в участок для проведения дальнейших первоочередных следственных действий. Сейчас со злоумышленником общаются следователи.

Сейчас действия николаевца квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц (ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины - ред.). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В ближайшее время будет решаться вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в столице неизвестные заложили взрывное устройство под "шашкой" такси.

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