П’яний чоловік намагався підірвати багатоповерхівку

"На спецлінію 102 зателефонував нетверезий чоловік, який повідомив, що, зачинившись у своїй квартирі, він відкрив газовий вентель на газовій колонці і плиті, щоб підірвати дев’ятиповерховий будинок по вулиці Новобузькій в Інгульському районі", - йдеться у повідомленні.

На місце виклику одразу прибули спецслужби. Правоохоронці екстрено провели евакуацію мешканців будинку.

Через деякий час зловмисник відчинив двері і впустив до квартири працівника газової служби. В цей час працівники поліції затримали зловмисника. Ним виявився 40-річний чоловіка з явними ознаками сп’яніння. Його доставили до відділку для проведення подальших першочергових слідчих дій. Зараз із зловмисником спілкуються слідчі.

Наразі дії миколаївця кваліфіковані, як замах на вбивство двох і більше осіб (ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України - ред.). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі. Правопорушника затримано у порядку ст. 208 КПК України. Найближчим часом вирішуватиметься питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у столиці невідомі заклали вибуховий пристрій під "шашкою" таксі.