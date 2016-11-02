Пьяных инкассаторов на служебном автомобиле задержали в Ровно

На неадекватное вождение инкассаторской машины пожаловались участники дорожного движения. 57-летний водитель выезжал на встречную полосу и игнорировал дорожные знаки.

Патрульные догнали спецавтомобиль, но инкассаторы заблокировали двери машины. Открыли через час в присутствии работника банка. В городском отделе провели освидетельствование на алкоголь. Его содержание у водителя - 1,69 промилле, а у напарника - 0,80 промилле.

Патрульные составили сразу несколько административных материалов на водителя - за нарушение правил управления и пребывание за рулем в нетрезвом состоянии.