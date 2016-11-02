П’яних інкасаторів на службовому автомобілі затримали в Рівному
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 2 листопада. УНН. Службовий інкасаторський автомобіль з п’яним екіпажем затримали патрульні в Рівному. Інцидент трапився вчора, 1 листопада, о 20:00 вечора, повідомили кореспонденту УНН у патрульній поліції.
На неадекватне водіння інкасаторської машини поскаржилися учасники дорожнього руху. 57-річний водій виїжджав на зустрічну смугу та ігнорував дорожні знаки.
Патрульні наздогнали спецавтомобіль, але інкасатори заблокували двері машини. Відчинили через годину в присутності працівника банку. У міському відділі провели освідування на алкоголь. Його вміст у водія — 1,69 проміле, а в напарника – 0,80 проміле.
Патрульні склали одразу кілька адміністративних матеріалів на водія – за порушення правил керування та перебування за кермом у нетверезому стані.