Путин заявил, что Россия может претендовать на проведение летней Олимпиады

“Это возможно”, — сказал Путин в ответ на вопрос, может ли Россия принять у себя летние Игры.

Вместе с этим он отметил, что пока Россия даже не формализовала соответствующую заявку.

Напомним, Россия в июне-июле принимала у себя чемпионат мира по футболу. Кроме того, в 2014 году в Сочи проходила зимняя Олимпиада.

Как сообщал УНН, президент РФ Владимир Путин заявил, что почти 25 млн кибератак и иных воздействий на информационную инфраструктуру РФ, связанную с чемпионатом мира по футболу, было нейтрализовано в период мундиаля.