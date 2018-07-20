Путин заявил, что Россия может претендовать на проведение летней Олимпиады
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия может претендовать на проведение у себя летней Олимпиады. Об этом он заявил в ходе общения с волонтерами ЧМ-2018, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Это возможно”, — сказал Путин в ответ на вопрос, может ли Россия принять у себя летние Игры.
Вместе с этим он отметил, что пока Россия даже не формализовала соответствующую заявку.
Напомним, Россия в июне-июле принимала у себя чемпионат мира по футболу. Кроме того, в 2014 году в Сочи проходила зимняя Олимпиада.
Как сообщал УНН, президент РФ Владимир Путин заявил, что почти 25 млн кибератак и иных воздействий на информационную инфраструктуру РФ, связанную с чемпионатом мира по футболу, было нейтрализовано в период мундиаля.