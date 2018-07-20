Путін заявив, що Росія може претендувати на проведення літньої Олімпіади
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росія може претендувати на проведення у себе літньої Олімпіади. Про це він заявив під час спілкування з волонтерами ЧС-2018, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Це можливо", - сказав Путін у відповідь на питання, чи може Росія прийняти у себе літні Ігри.
Разом з цим він зазначив, що поки Росія навіть не формалізувала відповідну заявку.
Нагадаємо, Росія в червні-липні приймала у себе чемпіонат світу з футболу. Окрім того, у 2014 році у Сочі тривала зимова Олімпіада.
Як повідомляв УНН, президент РФ Володимир Путін заявив, що майже 25 млн кібератак та інших впливів на інформаційну інфраструктуру РФ, пов'язану з чемпіонатом світу з футболу, було нейтралізовано в період мундіалю.