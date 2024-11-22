путин заявил об успешном испытании новой ракеты, которой якобы "нет аналогов в мире"

российский диктатор владимир путин заявил об успешном применении баллистической ракеты "орэшник", которая не является модернизацией старых советских систем, передает УНН.

Детали

"Вы знаете, вчера я проинформировал личный состав вооруженных сил, граждан россии, наших союзников во всем мире, а также тех, кто пытается шантажировать нас силой, о новейшей российской ракетной системе средней дальности. Это наш, ваш комплекс, который вы назвали "орешник". Баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Как мы с вами знаем по анализу данных объективного контроля, испытания прошли успешно. И, как уже было сказано, мы эти испытания будем продолжать, в том числе в боевых условиях, в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России. Тем более, что запас таких изделий, запас таких систем, готовых к их применению, мы имеем", - сказал путин.

Он заявил, что "орэшник" - это не модернизация старых советских систем, а создана именно на основе современных, новых разработок.

"Такого оружия, как мы знаем, как вы знаете, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах, мы знаем, какие там разработки ведутся. Но это будет завтра, или через год, или через два. А у нас эта система есть сегодня. И это важно", - добавил диктатор.

По его словам, "орешник" не является стратегическим оружием и отметил, что средств противодействия такой ракете, средств ее перехвата на сегодняшний день в мире нет, не существует.

Также он рассказал, что кроме "Орешника" в рф находятся в работе для дальнейшего испытания сразу несколько подобных систем.

Напомним

российский диктатор владимир путин заявил, что россия атаковала Украину, испытав "новейшую" баллистическую ракету средней дальности "орешник"