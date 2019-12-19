Путин предложил отменить в Конституции РФ оговорки "подряд" о сроках президентства

"Но принимать новую Конституцию не следует. У нас есть фундаментальные вещи, которые закреплены и которые нам нужно еще реализовать“,— сказал президент. По его словам, можно внести изменения и о расширении прав парламента, прерогатив президента и правительства, но это нужно делать “после проработки, дискуссии в обществе и очень аккуратно”.

Он добавил, что возможно отменить в Конституции России оговорку “подряд” в отношении числа сроков полномочия президента. "Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это уже было не два срока подряд",— сказал президент России.

По результатам опроса ФОМ 40% россиян не читали Конституцию. За изменения выступают 68% респондентов — это рекордный показатель с 2003 года. 17% участников опроса выступили против изменения Конституции.

Напомним, Путин назвал решение Стокгольмского арбитража политическим.