Путін запропонував скасувати в Конституції РФ застереження "підряд" про терміни президентства
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У положеннях Конституції Росії про президентські терміни можна було б скасувати застереження “підряд”, вважає президент РФ Володимир Путін. Він зазначив, що перший розділ Конституції “недоторканний”, а решту можна змінювати, пише УНН з посиланням на видання “Коммерсант”, яке цитує конференцію російського президента.
“Але приймати нову Конституцію не слід. У нас є фундаментальні речі, які закріплені і які нам потрібно ще реалізувати”, — сказав президент. За його словами, можна внести зміни і про розширення прав парламенту, прерогатив президента і уряду, але це потрібно робити “після опрацювання, дискусії в суспільстві і дуже акуратно”.
Він додав, що можливо скасувати в Конституції Росії застереження “підряд” щодо числа термінів повноваження президента. “Ваш покірний слуга два терміни відслужив, потім пішов з цієї посади і мав конституційне право повернутися на посаду президента, тому що це вже було не два терміни поспіль”, — сказав президент Росії.
За результатами опитування ФОМ 40% росіян не читали Конституцію. За зміни виступають 68% респондентів — це рекордний показник з 2003 року. 17% учасників опитування виступили проти зміни Конституції.
Нагадаємо, Путін назвав рішення Стокгольмського арбітражу політичним.