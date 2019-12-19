Путін назвав рішення Стокгольмського арбітражу політичним
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Російська сторона вважає рішення Стокгольмського арбітражного суду на користь України поітіческім, і виходячи з нього буде “шукати прийнятне для всіх рішення”. Про це на великій прес-конференції в четвер заявив президент Росії Володимир Путін, передає кореспондент УНН.
“Звертаю вашу увагу, що частина наших резервних коштів з фонду національного добробуту Росії закладено в українські цінні папери, як раз 3 млрд доларів. Є вже рішення суду в Лондоні з цього приводу, яке не виконується. Що стосується газових відносин — це складна, чутлива тема, ми хочемо вирішити цю проблему. Я переконаний, що це рішення Стокгольмського арбітражного суду носить не юридичний, а політичний характер”, — сказав Путін.
Він заявив, що одним з обгрунтувань рішення Стокгольмського суду є “в зв’язку з важким економічним становищем в Україні”.
“Рішення є, і ми будемо виходити з цього, і будемо шукати прийнятне для всіх рішення, в тому числі і для України, зберігаючи... транзит через Україну”, — сказав він.
Так, після чотирьох років арбітражного виробництва між Нафтогазом і Газпромом за двома контрактами Стокгольмський арбітраж прийняв два рішення: перше 22 грудня 2017 року по контракту на поставку газу за принципом “бери або плати”, а друге 28 лютого 2018 року щодо транзитного контракту. Стокгольмський арбітраж також задовольнив вимоги Нафтогазу про компенсацію в сумі 4,63 млрд дол. За недопоставку Газпромом узгоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох виробництв Газпром повинен заплатити Нафтогазу 2,56 млрд дол. З урахуванням заліку в розмірі 2,1 млрд дол., який Нафтогаз уже отримав у вигляді газу, який був поставлений в 2014 році.