Путін назвав рішення Стокгольмського арбітражу політичним

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Російська сторона вважає рішення Стокгольмського арбітражного суду на користь України поітіческім, і виходячи з нього буде “шукати прийнятне для всіх рішення”. Про це на великій прес-конференції в четвер заявив президент Росії Володимир Путін, передає кореспондент УНН.