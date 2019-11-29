Нафтогаз почав у Латвії процес для стягнень з Газпрому за рішенням Стокгольма
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. НАК "Нафтогаз України" подав клопотання до суду Відземського передмістя Риги про визнання і приведення у виконання на території Латвії рішення Стокгольмського арбітражу за транзитним спором з російським ПАТ "Газпром". Про це йдеться у звітності російської компанії за 9 місяців цього року, оприлюдненої у п'ятницю, передає УНН.
"5 листопада 2019 року ПАТ "Газпром" стало відомо, що НАК "Нафтогаз України" подала клопотання до суду Відземського передмістя міста Рига (Латвія) про визнання і приведення у виконання на території Латвії рішення Стокгольмського арбітражу за транзитним спором від 28 лютого 2018 року, а також про вжиття забезпечувальних заходів. Засідання суду за цим клопотанням заплановано на кінець квітня 2020 року", - йдеться у звітності російської компанії.
Як зазначено, ПАТ "Газпром" вивчає можливості щодо захисту своїх інтересів.
Додамо, після чотирьох років арбітражного провадження між Нафтогазом та Газпромом за двома контрактами Стокгольмський арбітраж ухвалив два рішення: перше 22 грудня 2017 року щодо контракту на постачання газу за принципом "бери або плати", а друге 28 лютого 2018 року стосовно транзитного контракту. Стокгольмський арбітраж також задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації у сумі 4,63 млрд дол. за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох проваджень Газпром повинен сплатити Нафтогазу 2,56 млрд дол. з урахуванням заліку у розмірі 2,1 млрд дол., який Нафтогаз вже отримав у вигляді газу, що був поставлений в 2014 році.
Нафтогаз намагається примусово стягнути з Газпрому 2,6 млрд дол. на виконання рішення Стокгольмського арбітражу.