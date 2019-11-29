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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Нафтогаз начал в Латвии процесс для взысканий с Газпрома по решению Стокгольма

Нафтогаз начал в Латвии процесс для взысканий с Газпрома по решению Стокгольма

Киев  •  УНН

 • 13087 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" подал ходатайство в суд Видземского предместья Риги о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с российским ПАО "Газпром". Об этом говорится в отчетности российской компании за 9 месяцев этого года, обнародованной в пятницу, передает УНН.

"5 ноября 2019 года ПАО "Газпром" стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" подала ходатайство в суд Видземского предместья города Рига (Латвия) о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 года, а также о принятии обеспечительных мер. Заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года", - говорится в отчетности российской компании.

Как указано, ПАО "Газпром" изучает возможности по защите своих интересов.

Добавим, после четырех лет арбитражного производства между Нафтогазом и Газпромом по двум контрактам Стокгольмский арбитраж принял два решения: первое 22 декабря 2017 года по контракту на поставку газа по принципу "бери или плати", а второе 28 февраля 2018 года относительно транзитного контракта. Стокгольмский арбитраж также удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации в сумме 4,63 млрд долл. за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух производств Газпром должен заплатить Нафтогазу 2,56 млрд долл. с учетом зачета в размере 2,1 млрд долл., который Нафтогаз уже получил в виде газа, который был поставлен в 2014 году.

Нафтогаз пытается принудительно взыскать с Газпрома 2,6 млрд долл. во исполнение решения Стокгольмского арбитража.

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