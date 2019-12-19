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Путин назвал решение Стокгольмского арбитража политическим

Путин назвал решение Стокгольмского арбитража политическим

Киев  •  УНН

 • 11617 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Российская сторона считает решение Стокгольмского арбитражного суда в пользу Украины поитическим, и исходя из него будет “искать приемлимое для всех решение”. Об этом на большой пресс-конференции в четверг заявил президент России Владимир Путин, передаёт кореспондент УНН.

“Обращаю ваше внимание, что часть наших резервних средств из фонда национального благосостояния России заложено в украинские ценные бумаги, как раз 3 млрд долларов. Есть уже решение суда в Лондоне по этому поводу, которое не исполняется. Что касается газових отношений — это сложная, чувствительная тема, мы хотим решить эту проблему. Я убежден, что это решение Стокгольмского арбитражного суда носит не юридический, а политический характер”, — сказал Путин.

Он заявил, что одним из обоснований решения Стокгольмского суда является “в связи с тяжелым экономическим состоянием в Украине”.

“Решение есть, и мы будем исходить из этого, и будем искать приемлимое для всех решение, в том числе и для Украины, сохраняя... транзит через Украину”, — сказал он.

Так, после четырех лет арбитражного производства между Нафтогазом и Газпромом по двум контрактам Стокгольмский арбитраж принял два решения: первое 22 декабря 2017 года по контракту на поставку газа по принципу “бери или плати”, а второе 28 февраля 2018 года относительно транзитного контракта. Стокгольмский арбитраж также удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации в сумме 4,63 млрд долл. за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух производств Газпром должен заплатить Нафтогазу 2,56 млрд долл. с учетом зачета в размере 2,1 млрд долл., который Нафтогаз уже получил в виде газа, который был поставлен в 2014 году.

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