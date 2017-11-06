Путин предложил наделить Росгвардию новыми полномочиями

"Проектом федерального закона предусматривается наделить Росгвардию полномочиями по обеспечению по решению Президента Российской Федерации безопасности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и иных лиц", — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что услуги по обеспечению безопасности высших должностных лиц будут осуществляться на договорной основе. При этом охрана иных лиц будет осуществляться, как правило, на договорной основе.

Как сообщал УНН, военнослужащий Росгвардии застрелил четверых сослуживцев в Чечне.