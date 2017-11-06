Путін запропонував наділити Росгвардію новими повноваженнями

"Проектом федерального закону передбачається наділити Росгвардію повноваженнями щодо забезпечення за рішенням Президента Російської Федерації безпеки вищих посадових осіб (керівників вищих виконавчих органів державної влади) суб'єктів Російської Федерації та інших осіб", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Відзначається, що послуги із забезпечення безпеки вищих посадових осіб будуть здійснюватися на договірній основі. При цьому охорона інших осіб буде здійснюватися, як правило, на договірній основі.

Як повідомляв УНН, військовослужбовець Росгвардіі застрелив чотирьох товаришів по службі в Чечні.