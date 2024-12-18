путин заплатил Ким Чен Ыну за отправку в рф солдат и оружия КНДР - NYT

Северная Корея, вероятно, заработала до $5,5 млрд на сделках с Россией по поставкам вооружений. Также КНДР может ежегодно получать до $572 млн в результате развертывания в рф своих войск. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание в обмен на войска и оружие северокорейский диктатор Ким Чен Ын получает от России продовольствие, нефть, наличные и современные системы вооружений на миллиарды долларов. Как пишет издание, это, вероятно, позволит его режиму выдержать международные санкции и модернизировать свои вооруженные силы.

В июне Ким Чен Ын и российский диктатор Владимир Путин подписали в Пхеньяне договор о взаимной обороне и сотрудничестве. После этого Северная Корея начала отправлять войска в Россию. Сейчас их там насчитывается около 11 тысяч. Кроме того, Северная Корея предоставила России 20 тысяч транспортных контейнеров оружия. В частности, речь идет о миллионах артиллерийских снарядов, недавно разработанных баллистических ракетах, реактивных системах залпового огня и гаубицах дальнего радиуса действия.

По подсчетам Елены Гусейновой, исследовательницы из Университета иностранных исследований Ханкук в Сеуле, Северная Корея заработала до $5,5 млрд на сделках с Россией по поставкам вооружений. Также КНДР может ежегодно получать до $572 млн в результате развертывания войск. При этом официальный экспорт страны только в прошлом году составил $330 млн.

Однако ни россия, ни Северная Корея не раскрыли, как именно москва платила КНДР.

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Но северокорейские нефтяные танкеры привозят гораздо больше нефти из России, чем разрешено санкциями ООН, согласно анализу спутниковых снимков, опубликованных в прошлом месяце британским Центром открытых источников и BBC.

На земле северокорейские военные также впервые за многие десятилетия получают ценную информацию с поля боя, в том числе инновации в использовании беспилотников, которые меняют современную войну. Война против Украины предоставляет Северной Корее первую возможность испытать свои новейшие баллистические ракеты KN-23 и KN-24 против западных систем противовоздушной обороны в реальном бою. По словам южнокорейских чиновников, их технические специалисты путешествовали с ракетами, чтобы выявить недостатки и собрать данные, которые затем отвезут домой.

Напомним,

Министры иностранных дел 10 стран и ЕС осудили военное сотрудничество между КНДР и Россией, включая развертывание северокорейских войск. Страны призвали Пхеньян прекратить помощь Москве и вывести свои войска.