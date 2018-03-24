Путин с короной появится на обложке Time

В.Путин с короной и подписью "Rising Tsar" ("Восходящий царь") появится на обложке европейской версии журнала. Номер должен выйти 2 апреля.

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На обложке также указаны названия статей: "Как Владимир Путин планирует оставаться на верху" и "Почему Россия продолжает тонуть".

Напомним, 23 марта Центризбирком России опубликовал официальные итоги выборов президента. Победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.