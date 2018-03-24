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Путін з короною з'явиться на обкладинці Time

Путін з короною з'явиться на обкладинці Time

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Президент Росії Володимир Путін, який переміг на нещодавніх виборах президента і залишиться на посаді другий термін поспіль, з'явиться на обкладинці американського журналу Time, передає УНН.

В.Путін з короною і підписом "Rising Tsar" ("Цар, що сходить") з'явиться на обкладинці європейської версії журналу. Номер має вийти 2 квітня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Німецький журнал Spiegel випустив номер, де у Трампа обличчя Путіна

На обкладинці також вказані назви статей: "Як Володимир Путін планує залишаться на верхівці" та "Чому Росія продовжує тонути".

Нагадаємо, 23 березня Центрвиборчком Росії опублікував офіційні підсумки виборів президента. Перемогу здобув чинний глава держави Володимир Путін.

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