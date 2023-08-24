путин принял в кремле херсонского гауляйтера сальдо: говорили о Каховской ГЭС

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Киев • УНН

 • 1143123 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. российский диктатор владимир путин принял в кремле херсонского гауляйтера владимира сальдо, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Как сообщают росСМИ, сальдо "доложил" о якобы "практически полной ликвидации последствий разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области".

Кроме того, путин поручил сальдо "проконтролировать, чтобы помощь дошла до семей погибших после подрыва Каховской ГЭС".

Добавим

По данным росСМИ, сальдо также предложил восстановить паромную переправу в Турцию из Херсонской области, а также соединить Крым с Херсонской областью новой дорогой через Арабатскую стрелку.

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Напомним

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине.

Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Открыто уголовное производство об экоциде.

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