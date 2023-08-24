путін прийняв у кремлі херсонського гауляйтера сальдо: говорили про Каховську ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. російський диктатор володимир путін прийняв у кремлі херсонського гауляйтера володимира сальдо, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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Як повідомляють росЗМІ, сальдо "доповів" про нібито "практично повну ліквідацію наслідків руйнування греблі Каховської ГЕС у Херсонській області".
Крім того, путін доручив сальдо "проконтролювати, щоб допомога дійшла до сімей загиблих після підриву Каховської ГЕС".
Додамо
За даними росЗМІ, сальдо також запропонував відновити поромну переправу до Туреччини із Херсонської області, а також з'єднати Крим із Херсонською областю новою дорогою через Арабатську стрілку.
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Нагадаємо
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині.
Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Відкрито кримінальне провадження про екоцид.