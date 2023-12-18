путин подал документы на участие в выборах президента рф в 2024 году

Российский диктатор владимир путин подал в Центральную избирательную комиссию рф документы для участия в президентских выборах, сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Как сообщают росСМИ, владимир путин прибыл в центризбирком рф, чтобы подать документы для участия в выборах главы государства в 2024 году.

Позже росСМИ сообщили, что путин подал документы в ЦИК.

Отмечается, что путин идет на выборы самовыдвиженцем. Согласно закону о выборах президента рф, для этого ему необходимо было создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек. Собрание группы прошло 16 декабря, где участники единогласно поддержали путина.

Напомним,

Президент россии владимир путин объявил, что примет участие в президентских выборах в 2024 году.