Путин увидел риски обострения ситуации на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Президент РФ Владимир Путин заявил, что видит серьезные риски обострения ситуации на востоке Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.
"Серьезные риски обострения ситуации сохраняются на востоке Украины", - сказал он.
Причиной, со слов Путина, является то, что он назвал "несоблюдение сегодняшними украинским властями взятых на себя обязательств".
"Все сценарии рассчитываются по силовому пути", - добавил Путин. "Исходим из того, что минский комплекс мер остается реальной основой для политического урегулирования кризисной ситуации", - подчеркнул он.
Напомним, президента США Дональда Трампа в конгрессе призвали противостоять агрессии РФ против Украины.