Путін побачив ризики загострення ситуації на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Президент РФ Володимир Путін заявив, що бачить серйозні ризики загострення ситуації на сході України. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
"Серйозні ризики загострення ситуації зберігаються на сході України", - сказав він.
Причиною, за словами Путіна, є те, що він назвав "недотримання сьогоднішньою українською владою взятих на себе зобов'язань".
"Усі сценарії розраховуються силовим шляхом", - додав Путін. "Виходимо з того, що мінський комплекс заходів залишається реальною основою для політичного врегулювання кризової ситуації", - підкреслив він.
Нагадаємо, президента США Дональда Трампа в конгресі закликали протистояти агресії РФ проти України.