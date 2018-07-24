Путин не планирует ехать на Генассамблею ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Поездка президента России Владимира Путина в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН в сентябре пока не планируется. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, передает УНН.
"Пока такая поездка не планируется", - сказал он.
Напомним, Путин выступал с трибуны Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2015 года в рамках общеполитической дискуссии.73-я сессия ГА ООН начнется в сентябре этого года. Ее председателем избрана глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес.
Напомним, Президент США Дональд Трамп подарил президенту РФ Путину майку Олександра Овечкина, который выступает за Washington Capitals.