Путин не планирует ехать на Генассамблею ООН

"Пока такая поездка не планируется", - сказал он.

Напомним, Путин выступал с трибуны Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2015 года в рамках общеполитической дискуссии.73-я сессия ГА ООН начнется в сентябре этого года. Ее председателем избрана глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес.

Напомним, Президент США Дональд Трамп подарил президенту РФ Путину майку Олександра Овечкина, который выступает за Washington Capitals.



