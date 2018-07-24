Путін не планує їхати на Генасамблею ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Поїздка президента Росії Володимира Путіна в Нью-Йорк на засідання Генасамблеї ООН у вересні поки не планується. Як повідомляє ТАСС, про це журналістам заявив помічник глави російської держави Юрій Ушаков, передає УНН.
"Поки що така поїздка не планується", - сказав він.
Нагадаємо, Путін виступав з трибуни Генеральної асамблеї ООН у вересні 2015 року в рамках загальнополітичної діскуссіі. 73-я сесія ГА ООН почнеться у вересні цього року. Її головою обрано главу МЗС Еквадору Марія Фернанда Еспіноса Гарсес.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп подарував президенту РФ Путіну майку Олександра Овечкіна, який виступає за Washington Capitals.