Путін не планує їхати на Генасамблею ООН

"Поки що така поїздка не планується", - сказав він.

Нагадаємо, Путін виступав з трибуни Генеральної асамблеї ООН у вересні 2015 року в рамках загальнополітичної діскуссіі. 73-я сесія ГА ООН почнеться у вересні цього року. Її головою обрано главу МЗС Еквадору Марія Фернанда Еспіноса Гарсес.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп подарував президенту РФ Путіну майку Олександра Овечкіна, який виступає за Washington Capitals.



