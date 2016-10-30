Пункты пропуска в зоне АТО перешли на зимнее время

Пропуск лиц и транспортных средств осуществляется в новых временных рамках, которые устанавливаются для режима работы контрольных пунктов, с 8:00 до 17:00.

Таким образом, время работы КПВВ становится меньше. Изменение временного режима в первую очередь связано с составляющей политики безопасности и направлено ​​на обеспечение безопасности жизни мирного населения, которое пересекает линию разграничения, поскольку светлое время суток уменьшается, а в темное время повышаются риски обстрела со стороны российских наемников.

Напомним, Украина в 04:00 30 октября перешла на зимнее время.