Пункти пропуску у зоні АТО перейшли на зимовий час
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Відсьогодні усі контрольні пункти в'їзду-виїзду в районі проведення АТО перейшли на зимовий період. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Пропуск осіб та транспортних засобів здійснюється в нових часових рамках, які встановлюються для режиму роботи контрольних пунктів, з 8:00 до 17:00.
Таким чином, час роботи КПВВ стає меншим. Зміна часового режиму в першу чергу пов’язана з безпековою складовою та направлена на убезпечення життя мирного населення, яке перетинає лінію розмежування, оскільки світла пора доби зменшується, а в темний час підвищуються ризики обстрілу з боку російських найманців.
Нагадаємо, Україна о 04:00 30 жовтня перейшла на зимовий час.