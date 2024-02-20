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ПУМБ стал серебрянным призером ежегодной премии Prostobank Awards 2024 в номинации "Лучший зарплатный проект"

ПУМБ стал серебрянным призером ежегодной премии Prostobank Awards 2024 в номинации "Лучший зарплатный проект"

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 07:45  •  1415 просмотра

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ПУМБ стал серебрянным призером ежегодной премии Prostobank Awards 2024 в номинации "Лучший зарплатный проект"

ПУМБ – один из лидеров исследования лучших банков от компании Простобанк Консалтинг. При определении победителей специалисты компании "Простобанк Консалтинг" оценивали условия и тарифы обслуживания зарплатных карт банков, удобство и функционал мобильного банкинга, наличие дополнительных сервисов и т.д.

По результатам исследования, ПУМБ занял второе место в номинации "Лучший зарплатный проект" ежегодной премии Prostobank Awards 2024. Особое внимание экспертов при оценке номинации привлекли без комиссионное пополнение карты, бесплатное снятие наличных денег в любом банкомате Украины и другие преимущества, предоставляемые банком клиентам-держателям зарплатных карт.

Еще не клиент ПУМБ? Достаточно скачать приложение ПУМБ Online, пройти регистрацию и открыть счет. Сервис доступен как в Украине, так и за границей.

Нужен пластик? ПУМБ вместе с партнерами Нова Пошта (доставка карточек по Украине) и Укрпошта (доставка карточек за границу, кроме рф и рб) позаботился о том, чтобы украинцы всегда оставались на связи с банком.

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Компания "Простобанк Консалтинг" является лидером в сегменте исследования банковских продуктов на рынке Восточной Европы. С 2006 г. проведено более 10 000 исследований финансовых услуг для розничных клиентов, предприятий МПБ и корпоративного бизнеса. Prostobank Awards – ежемесячная премия за лучшую практику по предоставлению банковских сервисов.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
ukrainaУкраина
ПУМБ отримав срібло щорічної премії Prostobank Awards 2024 у номінації "Кращий зарплатний проект"
PUMB received silver in the annual Prostobank Awards 2024 in the nomination "Best Salary Project"
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ПУМБ стал серебрянным призером ежегодной премии Prostobank Awards 2024 в номинации "Лучший зарплатный проект"

ПУМБ стал серебрянным призером ежегодной премии Prostobank Awards 2024 в номинации "Лучший зарплатный проект".

Новости Бизнеса •   •  1415 просмотра
ПУМБ стал серебрянным призером ежегодной премии Prostobank Awards 2024 в номинации "Лучший зарплатный проект"

Американец утверждает, что выиграл $340 млн, но представители лотереи отказывают, указывая на "человеческую ошибку"

Американец утверждает, что выиграл в лотерею 340 миллионов долларов, но чиновники заявили, что это была "ошибка на сайте", и аннулировали его выигрыш; он подал в суд на лотерейные компании.

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Американец утверждает, что выиграл $340 млн, но представители лотереи отказывают, указывая на "человеческую ошибку"

"Атаки на Запорожском направлении все отбиты": в ОК "Запад" сообщили о "сложной ночи" и показали кадры

Оперативное командование "Запад" в сообщении о том, как прошла ночь, сообщило, что украинские воины отбили все атаки на Запорожском направлении.

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"Атаки на Запорожском направлении все отбиты": в ОК "Запад" сообщили о "сложной ночи" и показали кадры

Страны-члены ЕС могут заказывать артиллерийские снаряды для Украины за пределами Европы - Боррель

Страны-члены ЕС могут покупать артиллерийские снаряды для Украины из-за пределов ЕС в рамках плана по обеспечению Киева оружием.

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Страны-члены ЕС могут заказывать артиллерийские снаряды для Украины за пределами Европы - Боррель

Япония должна стать одним из лидеров экономического восстановления и восстановления Украины - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Япония должна стать одним из лидеров в восстановлении и реконструкции экономики Украины после визита в Токио, где было подписано 56 документов, в том числе об избежании двойного налогообложения, японские инвестиции, кредиты для поддержки украинского бизнеса и инфраструктурных проектов.

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Япония должна стать одним из лидеров экономического восстановления и восстановления Украины - Шмыгаль

Под Мариуполем зафиксирована техника оккупантов с новой маркировкой

Советник мэра Мариуполя сообщил о новых вражеских подразделениях и маркировках, замеченных вблизи города.

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Под Мариуполем зафиксирована техника оккупантов с новой маркировкой

Оккупантам на Авдеевском направлении придется взять оперативную паузу или перебросить подкрепления - ISW

По мнению экспертов Института изучения войны, российским войскам вокруг Авдеевки, возможно, придется взять оперативную паузу или прислать подкрепление, чтобы не допустить остановки наступательных действий.

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Оккупантам на Авдеевском направлении придется взять оперативную паузу или перебросить подкрепления - ISW

ЕС продлил санкции против россии еще на год

ЕС продлил санкции против россии еще на один год до 24 февраля 2025 года в ответ на продолжающуюся незаконную оккупацию россией части территорий Украины.

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ЕС продлил санкции против россии еще на год

Оккупанты за сутки обстреляли около 25 населенных пунктов Харьковщины: пострадали четыре человека

За минувшие сутки российская армия обстреляла около 25 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего четыре человека получили ранения.

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Оккупанты за сутки обстреляли около 25 населенных пунктов Харьковщины: пострадали четыре человека

Армия рф утром ударила по Сумщине: произошел пожар, есть погибшие

Российская армия атаковала Новослободскую общину в Сумской области 20 февраля, вызвав пожар в жилом доме и гибель двух человек.

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Армия рф утром ударила по Сумщине: произошел пожар, есть погибшие