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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Психолог рассказала, как родители могут помочь детям подготовиться к экзаменам

Киев • УНН

 • 20776 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Первый экзамен по ВНО в 2019 году состоится 21 мая и чем ближе эта дата, тем сильнее родители абитуриентов волнуются, ведь хотят, чтобы их дети поступили в вузы. Поэтому, иногда это чувство затмевает сознание и вместо поддержки, дети получают психологическое давление, которое отнюдь не способствует хорошему результату. Как правильно родителям мотивировать подростка к подготовке к экзаменам, рассказала психолог Оксана Гомель в комментарии журналисту УНН.

Психолог рассказала, как родители могут помочь детям подготовиться к экзаменам

"Родители должны прекратить давить на детей. Я понимаю, что для многих важно, чтобы они попали именно на бюджет, ведь другой возможности обеспечить высшее образование ребенку может не быть. Однако давление никак не поможет абитуриенту успешно подготовиться к экзаменам или понять, какую профессию выбрать", - сказала Гомель.

По ее словам, лучше спокойно выяснить, что может мотивировать ребенка, разговаривать с ним, а не читать лекции, что она должна делать, а что нет.

"Общайтесь, задавайте вопросы и ждите ответа, но без давления, и фраз: что ты собираешься делать если не поступишь в институт? А спокойно выяснить чего на самом деле хочет ваш ребенок", - посоветовала Гомель.

Ведь постоянное давление вызывает только сопротивление, особенно в подростковом возрасте. Стоит поставить перед подростком цель и вместе продумать постепенный план действий, для ее достижения.

"Обозначить себе зону ближайшего развития и постепенно идти к цели. Родители должны направить ребенка задуматься, что действительно важно, на чем стоит сосредоточиться в данный период для успешного будущего ", - отмечает Гомель.

Напомним, с начала регистрации для участия в внешнем независимом оценивании 2019 года, по состоянию на 12 марта, зарегистрировано более 243 тысячи участников.

Украинские Национальные Новости

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