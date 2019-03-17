Психолог розповіла, як батьки можуть допомогти дітям підготуватися до іспитів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Перший іспит із ЗНО у 2019 році відбудеться 21 травня і чим ближче ця дата, тим сильніше батьки абітурієнтів хвилюються, адже хочуть щоб їхні діти вступили до ВНЗ. Тому, інколи це почуття затьмарює свідомість і замість підтримки, діти отримують психологічний тиск, який аж ніяк не сприяє хорошому результату. Як правильно батькам мотивувати підлітка до підготовки до іспитів, розповіла психолог Оксана Гомель у коментарі журналісту УНН.
“Батьки повинні припинити тиснути на дітей. Я розумію, що для багатьох важливо аби вони потрапили саме на бюджет, адже іншої можливості забезпечити вищу освіту дитині може не бути. Проте тиск ніяким чином не допоможе абітурієнту успішно підготуватися до іспитів або зрозуміти, яку професію обрати”, — сказала Гомель.
За її словами, краще спокійно з’ясувати, що може мотивувати дитину, розмовляти з нею, а не читати лекції, що вона повинна робити, а що ні.
“Спілкуйтеся, ставте питання і чекайте відповіді, але без тиску, і фраз: що ти збираєшся робити коли не вступиш до інституту? А спокійно з’ясувати чого насправді хоче ваша дитина”, — порадила Гомель.
Адже постійний тиск викликає тільки супротив, особливо в підлітковому віці. Варто поставити перед підлітком мету та разом продумати поступовий план дій, для її досягнення.
“Окреслити собі зону найближчого розвитку та поступово йти до мети. Батьки повинні направити дитину задуматися, що справді важливо, на чому варто зосередитися в даний період для успішного майбутнього”, — зазначає Гомель.
Нагадаємо, від початку реєстрації для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2019 року, станом на 12 березня, зареєстровано понад 243 тисячі учасників.