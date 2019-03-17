Психолог розповіла, як батьки можуть допомогти дітям підготуватися до іспитів

КИЇВ. 17 березня. УНН. Перший іспит із ЗНО у 2019 році відбудеться 21 травня і чим ближче ця дата, тим сильніше батьки абітурієнтів хвилюються, адже хочуть щоб їхні діти вступили до ВНЗ. Тому, інколи це почуття затьмарює свідомість і замість підтримки, діти отримують психологічний тиск, який аж ніяк не сприяє хорошому результату. Як правильно батькам мотивувати підлітка до підготовки до іспитів, розповіла психолог Оксана Гомель у коментарі журналісту УНН.