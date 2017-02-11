Женщина подожгла себя в Запорожской области

Врачи скорой помощи госпитализировали женщину 1942 гола рождения с диагнозом: ожог пламенем I-II степени и ожоговым шоком в больницу.

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Напомним, как сообщал УНН, на Прикарпатье мужчина облил себя бензином и поджег.