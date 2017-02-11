Женщина подожгла себя в Запорожской области
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 11 февраля. УНН. Вчера вечером в селе Дмитровка Бердянского района Запорожской области психически больная женщина подожгла себя. Об этом корреспонденту УНН сообщил председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Запорожской области Анатолий Сидоренко.
Врачи скорой помощи госпитализировали женщину 1942 гола рождения с диагнозом: ожог пламенем I-II степени и ожоговым шоком в больницу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В российских тюрьмах сидят сотни украинцев, которых обманом заставили продавать наркотики - МВД
Напомним, как сообщал УНН, на Прикарпатье мужчина облил себя бензином и поджег.