Жінка підпалила себе на Запоріжжі

Лікарі швидкої допомоги госпіталізували жінку 1942 р. н. з діагнозом: опік полум'ям І-ІІ ступеню та опіковим шоком до лікарні.

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Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Прикарпатті чоловік облив себе бензином і підпалив.