Жінка підпалила себе на Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 11 лютого. УНН. Вчора ввечері у селі Дмитрівка Бердянського району Запорізької області психічно хвора жінка підпалила себе. Про це кореспонденту УНН повідомив голова незалежної профспілки робітників швидкої допомоги Запоріжжя Анатолій Сидоренко.
Лікарі швидкої допомоги госпіталізували жінку 1942 р. н. з діагнозом: опік полум'ям І-ІІ ступеню та опіковим шоком до лікарні.
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Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Прикарпатті чоловік облив себе бензином і підпалив.