ПС ВСУ: ночью уничтожили 28 из 31 вражеского "шахеда" и две ракеты, за сутки - "минус" два самолета рф

Силы обороны уничтожили ночью 28 из 31 ударного дрона типа Shahed, две из двух авиационных ракет, а за прошедшие сутки - два вражеских самолета, сообщили в понедельник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

В ночь на 25 декабря, как сообщается, противник атаковал 31 ударным БпЛА типа "Shahed" из районов Чауда, Балаклава - Крым и двумя авиационными ракетами.

"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожено 28 ударных БпЛА "Shahed-136/131" в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Хмельницкой областей", - говорится в сообщении.

Как указано, во время воздушного нападения враг также применил управляемую авиационную ракету Х-59 на Запорожском направлении и противорадиолокационную ракету Х-31П из акватории Черного моря. "Обе - уничтожены", - сообщили в ВС ВСУ.

"Зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил также уничтожено два вражеских самолета: один Су-34 - в Донецкой области (о котором сообщали вечером) и один Су-30СМ - над акваторией Черного моря", - сказано в сообщении.

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