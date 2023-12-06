"Прямая линия" с путиным: больше всего россиян интересует, когда закончится война
Киев • УНН
Опрос "Левада-центра" показал, что 21% россиян хотят спросить путина, когда закончится война с Украиной, отодвинув на второй план другие проблемы, такие как пенсии и социальные вопросы.
Во время "прямой линии" с российским диктатором владимиром путиным больше всего россияне хотят спросить у него о том, когда и как закончится война против Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра, передает УНН.
Детали
О том, когда закончится война, хотят знать 21% россиян. Среди вариантов этого вопроса также встречались такие: "Когда будет мир?", "Когда победим?", "Что делают, чтобы закончить эту операцию?" и "Когда закончится мобилизация?".
Вопрос об окончании войны лидирует с большим отрывом от остальных.
Дополнение
Еще 8% россиян хотят спросить о пенсиях и их размере, а также о том, когда пенсионеры "будут жить хорошо". Другие 8% россиян интересуются социальными программами, недоступным жильем, плохой медициной и образованием.
Кроме того, 7% граждан РФ спросили бы о низких зарплатах и повышении уровня жизни. Отдельно 6% интересуют вопросы, когда Путин уйдет из власти, и каким он видит будущее России.
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Зато будущее экономики и развития РФ волнует лишь 3% россиян, а решением местных проблем хотят поинтересоваться 2%. Столько же опрошенных беспокоит внешняя политика, тема мигрантов и коррупция.
Отмечается, что еще 10% россиян ни о чем не желают спрашивать диктатора и не будут смотреть "прямую линию" с им, а еще 20% опрошенных не смогли сформулировать вопрос.
Контекст
В кремле ранее объявили, что "прямая линия" с Путиным состоится 14 декабря и будет объединена с большой пресс-конференцией. Это станет первым общением российского президента со своими гражданами после начала войны в Украине в феврале 2022 года.
Напомним
В рф наблюдается рост дефицита рабочей силы на внутреннем производстве, который согласно данным местных исследований, в связи с расходами на войну против Украины, возрастет до четырех миллионов работников к 2030 году
"Прямая линия" с путиным: больше всего россиян интересует, когда закончится война
Опрос "Левада-центра" показал, что 21% россиян хотят спросить путина, когда закончится война с Украиной, отодвинув на второй план другие проблемы, такие как пенсии и социальные вопросы.
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