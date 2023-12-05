Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться

Банковская система продемонстрировала устойчивость с началом полномасштабной войны. Сейчас эксперты уже говорят о дальнейших перспективах развития, а Национальный банк, среди прочего, констатирует сокращение доли неработающих кредитов. О потенциальном резерве развития украинской банковской системы в комментарии УНН рассказала соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

По ее мнению, потенциальный резерв украинской банковской системы заключается в нескольких ключевых аспектах:

Цифровизация и инновации: внедрение новейших технологий, таких как блокчейн и искусственный интеллект, может повысить эффективность и уменьшить риски в банковской системе.

Расширение капитальных рынков: развитие капитальных рынков, в частности, рынка облигаций и акций, может обеспечить больше возможностей для привлечения инвестиций и диверсификации финансирования.

Совершенствование регулирования: усиление регулирования и надзора за банковской деятельностью может снизить риски и повысить доверие к финансовой системе.

Приватизация государственных банков: приватизация государственных банков может способствовать повышению эффективности и конкуренции в банковском секторе.

Улучшение качества активов: процесс реформирования, направленный на улучшение качества активов банков, в частности, через решение проблемы неработающих кредитов, является ключевым для здоровья банковской системы.

Интеграция с международными финансовыми системами: сближение с Европейскими финансовыми стандартами и практиками может повысить привлекательность Украины для иностранных инвесторов.

Эти меры могут способствовать повышению стабильности, прозрачности и эффективности банковской системы Украины - считает Елена Соседка.

Но одним из ключевых аспектов было и остается доверие граждан к банковскому сектору.

"Доверие украинцев к банковской системе играет ключевую роль в экономической стабильности страны. До февраля 2022 года этот уровень доверия достаточно сильно колебался, отражая общую экономическую и политическую неопределенность в Украине. Однако, после начала военного конфликта с россией, правительство и Национальный банк Украины приняли меры для обеспечения стабильности гривны и финансовой системы в целом, что, возможно, положительно повлияло на доверие граждан", - говорит Елена Соседка и добавляет, что положительный эффект имел ряд политик НБУ для укрепления ликвидности банков и ограничения валютных рисков, в том числе установление контроля за валютными операциями и стабилизация валютного курса.

По ее мнению, эти действия, вместе с поддержкой международных финансовых организаций, в целом способствовали восстановлению доверия украинцев к банковской системе, несмотря на сложные военные обстоятельства.