"Прозрачный офис" по предоставлению социальных услуг планируют открыть в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В первом квартале 2017 г. в Святошинском районе столицы планируют запустить работу "Прозрачного офиса" по предоставлению социальных и административных услуг. Об этом в эксклюзивном интервью УНН рассказал заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Как рассказал Н.Поворозник, сейчас в Киеве нет "прозрачных офисов", которые оказывают социальную помощь киевлянам. Но существует уже 14 офисов, которые предоставляют административные услуги.
"Мы сознательно шли на разделение административных и социальных офисов, поскольку получателями этих услуг являются категории различных граждан. Для того, чтобы их не сталкивать в одном месте, и будет функционировать социальный офис. Там должны работать территориальные службы социальной защиты, пенсионный фонд, службы занятости. Граждане, которые будут приходить в социальный офис, будут получать различные услуги в одном месте", - пояснил он.
Как отметил заместитель главы КГГА, на данный период внедряется пилотный проект такого офиса в Святошинском районе Киева.
"Сейчас пилотный проект внедряется в Святошинском районе, идет полным ходом ремонт помещения, где будет до 200 рабочих мест работников социальных служб, которые смогут обеспечить большой объем работы. Мы планируем, чтобы этот проект заработал уже в первом квартале 2017 года", - отметил Н.Поворозник.
Также он добавил, что на проект "Прозрачный офис" в Святошинском районе планируют выделить 45 млн гривен.