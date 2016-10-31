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"Прозорий офіс" з надання соціальних послуг планують відкрити у Києві

"Прозорий офіс" з надання соціальних послуг планують відкрити у Києві

Київ • УНН

 • 15319 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У першому кварталі 2017 року у Святошинському районі столиці планують запустити роботу "Прозорого офісу" з надання соціальних та адміністративних послуг. Про це в ексклюзивному інтерв’ю УНН розповів заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Як розповів М.Поворозник, наразі у Києві немає "прозорих офісів", які надають соціальну допомогу киянам. Але існує вже 14 офісів, які надають адміністративні послуги.

"Ми свідомо йшли на розділення адміністративних та соціальних офісів, оскільки отримувачами цих послуг є категорії різних громадян. Для того, щоб їх не зіштовхувати в одному місці, і буде функціонувати соціальний офіс. Там мають працювати територіальні служби соціального захисту, пенсійний фонд, служби зайнятості. Громадяни, які будуть приходити в соціальний офіс, отримуватимуть різні послуги в одному місці", - пояснив він.

Як зазначив заступник голови КМДА, на даний період впроваджується пілотний проект такого офісу у Святошинському районі Києва.

"Зараз пілотний проект впроваджується у Святошинському районі, йде повним ходом ремонт приміщення, де буде до 200 робочих місць працівників соціальних служб, які зможуть забезпечити великий об’єм роботи. Ми плануємо, аби цей проект запрацював вже в першому кварталі 2017 року", - зазначив М.Поворозник.

Також він додав, що на проект "Прозорого офісу" у Святошинському районі планують виділити 45 мільйонів гривень.

Українські Національні Новини

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