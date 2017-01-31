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Ведущие технологические компании обсудят запрет Д.Трампа на иммиграцию

Ведущие технологические компании обсудят запрет Д.Трампа на иммиграцию

Киев • УНН

 • 7255 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Группа технологических компаний планирует встретиться во вторник, чтобы сформировать совместное заявление по новому указу президента США Дональда Трампа о запрете на въезд в страну граждан семи мусульманских стран, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По данным организаторов встречи, ряд компаний технологической сферы, в частности, приглашен холдинг Alphabet, который распоряжается активами Google, компании Airbnb, Netflix, Adobe Systems, AdRoll, корпорации Automattic, Box, Cloudera, Cloudflare, Docusign, Dropbox, Etsy, Evernote Corp, Glu Mobile, Lithium, Medium, Mozilla, Pinterest, reddit, Salesforce. Inc, SpaceX, Stripe, Yelp и Zynga, встреча состоится в GitHub, который разрабатывает программное обеспечение.

Компании-участники намерены написать записку как "друзья суда", указав свои аргументы судье.

Отметим, amicus, или "друзья суда", - распространенная практика в судебной системе США, когда стороны, которые не являются фигурантами в деле, предоставляют какие-то свои аргументы или информацию судье.

Технологический сектор стал крупнейшим корпоративным противником запрета Д.Трампа принимать мигрантов, потому что они как никто зависят от рабочей силы из различных стран.

Майкл Розенн, главный консультант по сбору средств компании Kickstarter, которая будет участвовать в подаче заявления в суд, сообщил, что работа по его составлению началась в понедельник. После того как корпорации Amazon.com и Expedia подали заявления в суд, поддерживая иск, поданный генеральным прокурором штата Вашингтон.

Как сообщал УНН, Д.Трамп подписал закон, который усиливает отбор иммигрантов при въезде в США. Указ предусматривает приостановление на 120 дней программы размещения в США беженцев. Он также ограничил на 90 дней въезд в страну граждан Сирии, Ирака, Ирана, Сомали, Судана, Ливии и Йемена.

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