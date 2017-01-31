Провідні технологічні компанії обговорять заборону Д.Трампа на імміграцію
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Група технологічних компаній планує зустрітися у вівторок, щоб сформувати спільну заяву щодо нового указу президента США Дональда Трампа про заборону на в'їзд до країни громадян семи мусульманських країн, передає УНН з посиланням на Reuters.
За даними організаторів зустрічі, низка компаній технологічної сфери, зокрема, запрошені холдинг Alphabet, який розпоряджається активами Google, компанія Airbnb, Netflix, Adobe Systems, AdRoll, корпорації Automattic, Box, Cloudera, Cloudflare, Docusign, Dropbox, Etsy, Evernote Corp, Glu Mobile, Lithium, Medium, Mozilla, Pinterest, reddit, Salesforce. Inc, SpaceX, Stripe, Yelp та Zynga, зустріч відбудеться в GitHub, який розробляє програмне забезпечення.
Компанії-учасники мають намір написати записку як “друзі суду”, вказавши свої аргументи судді.
Зазначимо, amicus, чи “друзі суду”, — поширена практика в судовій системі США, коли сторони, що не є фігурантами в справі, надають якісь свої аргументи чи інформацію судді.
Технологічний сектор став найбільшим корпоративним противником заборони Д.Трампа приймати мігрантів, бо вони як ніхто залежать від робочої сили з різноманітних країн.
Майкл Розенн, головний консультант зі збору коштів компанії Kickstarter, яка братиме участь в подачі заяви до суду, повідомив, що робота з її укладання почалася в понеділок. Після того як корпорації Amazon.com і Expedia подали заяви до суду, підтримуючи позов, поданий генеральним прокурором штату Вашингтон.
Як повідомляв УНН, Д.Трамп підписав закон, який посилює відбір іммігрантів при в’їзді в США. Указ, що передбачає призупинення на 120 днів програми розміщення в США біженців. Він також обмежив на 90 днів в’їзд в країну громадян Сирії, Іраку, Ірану, Сомалі, Судану, Лівії та Ємену.