В течение года объемы строительства выросли почти на 30%
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В апреле текущего года против апреля 2018 года индекс строительной продукции, скорректированный на эффект календарных дней, составил 129,4%. Об этом УНН сообщает по информации Государственной службы статистики.
В апреле 2019 года по сравнению с мартом 2019 года сезонно скорректированный индекс строительной продукции составил 96,8%.
Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-апреле 2019 составил 38,6 млрд грн.
Напомним, недавно крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" сообщил, что в настоящее время на стадии строительства находятся 66 домов, а это 15 000 квартир. Кроме того, в этом году планируется запуск еще 4 проектов.
"Пусковой программе на этот год планируем ввод в эксплуатацию в Киеве около 500 тыс. кв. м. Это 23 дома на 6 тыс. квартир. А также 60 тыс. квадратных метров нежилых помещений.
Общий строительный задел компании составляет 70 проектов - 1900000 кв. м недвижимости на разных стадиях готовности", - отметил председатель правления - президент Игорь Кушнир.
Он также напомнил, что благодаря росту активов Компании начато строительство новых масштабных проектов. Это ЖК "Урловская-1", ЖК "Урловская-2", ЖК "Итальянский квартал", ЖК "Медово-1" и "Медовый-2".