Протягом року обсяги будівництва зросли майже на 30%

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. У квітні поточного року проти квітня 2018 р. індекс будівельної продукції, скоригований на ефект календарних днів, становив 129,4%. Про це УНН повідомляє за інформацією Державної служби статистики.

У квітні 2019 р. порівняно з березнем 2019 р. сезонно скоригований індекс будівельної продукції становив 96,8%.

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в січні–квітні 2019 р. становив 38,6 млрд грн.

Нагадаємо, нещодавно найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" повідомив, що на даний час на стадії будівництва перебувають 66 будинків, а це 15 тисяч квартир. Крім того, цього року планується запуск ще 4 проектів.

"Пусковою програмою на цей рік плануємо введення в експлуатацію в Києві близько 500 тис. кв. метрів. Це 23 будинки на 6 тис. квартир. А також 60 тис. квадратних метрів нежитлових приміщень.

Загальний будівельний заділ компанії становить 70 проектів — 1,9 млн кв. м нерухомості на різних стадіях готовності", — зазначив голова правління — президент Ігор Кушнір.

Він також нагадав, що завдяки зростанню активів Компанії розпочато будівництво нових масштабних проектів. Це ЖК "Урлівський-1", ЖК "Урлівський-2", ЖК "Італійський квартал", ЖК "Медовий-1" та "Медовий-2".

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