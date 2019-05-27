Протягом року обсяги будівництва зросли майже на 30%

У квітні 2019 р. порівняно з березнем 2019 р. сезонно скоригований індекс будівельної продукції становив 96,8%.

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в січні–квітні 2019 р. становив 38,6 млрд грн.

Нагадаємо, нещодавно найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" повідомив, що на даний час на стадії будівництва перебувають 66 будинків, а це 15 тисяч квартир. Крім того, цього року планується запуск ще 4 проектів.



"Пусковою програмою на цей рік плануємо введення в експлуатацію в Києві близько 500 тис. кв. метрів. Це 23 будинки на 6 тис. квартир. А також 60 тис. квадратних метрів нежитлових приміщень.



Загальний будівельний заділ компанії становить 70 проектів — 1,9 млн кв. м нерухомості на різних стадіях готовності", — зазначив голова правління — президент Ігор Кушнір.



Він також нагадав, що завдяки зростанню активів Компанії розпочато будівництво нових масштабних проектів. Це ЖК "Урлівський-1", ЖК "Урлівський-2", ЖК "Італійський квартал", ЖК "Медовий-1" та "Медовий-2".