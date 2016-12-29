В течение года на Полтавщине количество детей, лишенных родительской опеки уменьшилось на 2,6%
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Полтавской области общее количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки за 2016 уменьшилось на 2,6% (с 2352 до 2292 детей). Об этом УНН-Центр сообщили в Полтавской ОГА.
"Больше всего детей устроены в приемные семьи и детские дома семейного типа в таких районах: Зиньковском - 46, Кременчугском - 39, Пирятинском - 36, Новосанжарском - 33, Семеновском и Кобеляцком - по 25", - сообщила Инна Конончук, начальник службы по делам детей Полтавской ОГА.
На Полтавщине функционирует 41 детский дом семейного типа. На сегодня в 162 приемных семьях воспитывается 535 детей-сирот, лишенных родительской опеки.
Под опекой и попечительством в семьях граждан Украины воспитываются 1574 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Семейными формами воспитания охвачено 92,1% детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и лиц из их числа, что на 1,8% больше по сравнению с прошлым годом.