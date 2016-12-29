Протягом року на Полтавщині кількість дітей позбавлених батьківського піклування зменшилась на 2,6%
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Полтавській областізагальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за 2016 рік зменшилася на 2,6% (із 2352 до 2292 дітей). Про це УНН-Центр повідомили у Полтавській ОДА.
“Найбільше дітей влаштовано до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу у таких районах: Зіньківському — 46, Кременчуцькому — 39, Пирятинському — 36, Новосанжарському — 33, Семенівському та Кобеляцькому — по 25”, — повідомила Інна Конончук, начальник служби у справах дітей Полтавської ОДА.
На Полтавщині функціонує 41 дитячий будинок сімейного типу. На сьогодні у 162 прийомних сім’ях виховується 535 дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування.
Під опікою та піклуванням у сім’ях громадян України виховуються 1574 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Сімейними формами виховання охоплено 92,1% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, що на 1,8% більше у порівнянні із минулим роком.